Turismo in Sardegna, Gianni Chessa: “Mai più pocos, locos e malunidos: così ripartirà l’economia”

Organizzato dall’assessorato al turismo, commercio e artigianato della Regione Sardegna,

ieri mattina si è svolto un importante confronto fra tutti gli enti e le aziende che operano nel

settore dei trasporti e dello sviluppo economico. A fare gli onori di casa l’assessore

regionale al turismo Gianni Chessa che ha sottolineato la volontà della regione di

sollecitare i protagonisti a “fare sistema”, un concreto concetto di sinergie in grado di

produrre la massima efficienza della risorsa turistica in Sardegna. Lo stesso assessore ha

ricordato che “l’appuntamento odierno non accetta né critiche né promozioni egoistiche, ma

è il viatico da seguire per non essere più – pocos, locos e malunidos”. Il moderatore del

convegno, Ignazio Artizzu, capo ufficio stampa del Presidente della Giunta Regionale, oltre

a portare i saluti del presidente Solinas, ha evidenziato la necessità di avere numeri certi in

precisi periodi dell’anno, in modo da avere riferimenti certi su cui ragionare. Tra gli interventi

successivi, ci sono stati quelli del presidente dell’autorità portuale Massimo Deiana e il

presidente di Confindustria Sardegna Maurizio De Pascale. Quindi tavola rotonda con i

rappresentanti delle compagnie di navigazione Moby e Grimaldi, l’assessore regionale ai

trasporti Giorgio Todde, Dott. Pippobello della Geasar, aeroporto Costasmeralda di Olbia, la

Dott. Mangiarotti dell’autorità portuale di Cagliari e Chicco Porcu A.D. di ARST. Al centro del

dibattito il tema della continuità territoriale, vista l’imminente scadenza della convenzione

attuale. Insistere nella connessione e sinergia dei tre aeroporti isolani, potenziando e

migliorando anche i collegamenti stradali. I contributi degli interventi hanno rimarcato la

necessità di “fare squadra” per dare al sistema turistico sardo, la giusta forza trainante

dell’economia in Sardegna.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.