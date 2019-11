Monserrato, l’importanza della mediazione: “Presto uno sportello famiglia per evitare conflitti sociali”

Si

è svolto presso la mediateca del comune di Monserrato il convegno dal tema “ La Mediazione

come

strumento di prevenzione e di intervento sociale”. l’importante momento d’incontro e stato

organizzato

dall’Associazione FA.RE (Famiglie Risorse e Percorsi) con il patrocinio

dell’Amministrazione

Comunale di Monserrato, numerosi gli interventi di esperti del settore:

docenti

universitari, esperti in scienze giuridiche, pedagogisti. Lo scopo del Convegno è stato

quello

di sensibilizzare le persone sulle tematiche proprie della mediazione: la gestione positiva dei

conflitti,

l’apertura dei canali di comunicazione, il confronto basato sull’ascolto e sul reciproco

rispetto.

Moderatrice

del dibattito è stata l’assessora alle politiche sociali del comune di Monserrato

Tiziana

Mori. Il convegno è stato aperto dall’intervento del Sindaco Tommaso Locci che ha

ricordato

che “la mediazione ha un ruolo fondamentale per portare avanti politiche di solidarietà

sociale.

Nelle linee programmatiche del Comune di Monserrato abbiamo previsto l’istituzione di

uno

sportello famiglia che includa la Mediazione”.

A

seguire gli interventi d

el

prof. Carboni dell’Università di Cagliari, che ha illustrato il codice di

pace

nella Sardegna moderna che emerge nelle carte d’ archivio, specie negli atti notarili.

Sottolineando

che il codice della vendetta è del tutto assente nei documenti.

A

seguire il Prof. Ignazio Lai che ha parlato della r

icerca

esplorativa sulla separazione di coniugi

con

figli minorenni interessati da disabilità; dove l

a

disabilità dei figli non è stata adotta

ta

come

motivo

di separazione ma come fattore capace di acuire difficoltà già presenti.

La

Dott.ssa Chiara Carta (vice presidente di FA.RE) ha parlato del conflitto che può essere un’

occasione

di crescita e di maggiore comprensione di sé e degli altri. Evidenziando che l

a

Mediazione

valorizza il cambiamento come presupposto per una migliore vita di relazione e l

’

acquisizione

di abilità comunicative orientate al confronto produttivo, pone le basi per attivare

comportamenti

collaborativi.

L’avvocato

Mauro Puggioni ha illustrato l

’evoluzione

legislativa che ha portato dall’affido

esclusivo

al modello ora privilegiato di affido congiunto, tenendo in considerazione come la

mediazione

si innesta nella normativa in vigore.

Il

maestro di arti marziali Dino Denei ha ricordato l’importanza del movimento, in quanto gene

r

a

esperienza

e l’esperienza genera sicurezza nelle proprie capacità.

Il

comandante della Polizia Locale di Monserrato Massimiliano Zurru ha ricordato che il rispetto

delle

regole non serve solo per evitare la sanzione ma è soprattutto un obbligo morale che dà ai

ragazzi

la possibilità di coltivare un sogno e di garantire anche il sogno degli altri. Monserrato si

candida

come comune capofila per la sicurezza stradale.

Andrea

Meloni, responsabile di Polizia Giudiziaria della Procura di Cagliari, ha parlato della

gestione

del conflitto, in quanto rientra istituzionalmente nelle mansioni delle forze di polizia.

Sfruttando

il ruolo, che determina un punto di osservazione privilegiato, si viene chiamati a

svolgere

un ruolo di mediazione. Un percorso tra la norma vigente, datata ma adattabile ai tempi

moderni.

Fonte: Casteddu On Line

