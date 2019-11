Sub muore durante immersione a Stintino

Un pescatore subacqueo di 49 anni, Carlo Ponti, nato a Torino e residente ad Alghero, è morto durante un'immersione nelle acque di Stintino. L'uomo si era immerso in mare dalla spiaggia della Pelosa per una battuta di pesca quando è stato colto da un malore. In suo soccorso sono arrivati sul posto una motovedetta della Guardia costiera salpata da Porto Torres, i sommozzatori dei vigili del fuoco di Sassari e un'equipe medica del 118. Purtroppo i soccorsi sono stati inutili. Su disposizione della Procura di Sassari la salma è stata trasportata nell'istituto di Patologia forense dove sarà sottoposta ad autopsia per stabilire le cause esatte della morte.

Fonte: Ansa

