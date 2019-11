Oristano, Piani di Zona: “Soluzione difficile, ma da trovare”

Conoscere le ragioni che, per tutto l’anno, non hanno consentito atti di compravendita che interessano beni immobili ricadenti nei Piani di Zona e sapere per quali motivi non si sono adottati tutti gli atti previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti e adottati dal consiglio Comunale, volti alla rimozione dei vincoli. Un’azione che consentirebbero ai cittadini di Oristano di poter acquistare o vendere immobili ricadenti nei piani di zona. Sono le domande che il consiglieri comunali Efisio Sanna, Maria Obinu e Francesco Federico pongono al sindaco e alla giunta comunale, con una interrogazione.

“Su questa problematica”, spiegano i tre consiglieri di minoranza, “c’è stato, in passato, un grandissimo lavoro: delibere consiglio Comunale del 2012, 2013, 2014 e del febbraio 2017. Un lavoro importante, portato avanti anche in presenza di una quadro normativo difficile e praticamente identico oggi”.

“Le deliberazioni”, continuano i consiglieri, “hanno consentito a tanti cittadini di rimuovere i vincoli di alienazione, per consentire di vendere o acquistare immobili ricadenti nei piani di zona e più in generale di istituire il diritto a favore dei cittadini di rimuovere in qualsiasi momento i vincoli di alienazione a prezzi molto più bassi rispetto al prezzo di massimo di cessione”.

“Oggi una nuova norma, introdotta nel dicembre 2018, pare essere diventato un alibi per la giunta Lutzu”, illustrano ancora i consiglieri Sanna, Obinu e Federico. “Ebbene, la novità normativa, è bene sottolinearlo, interviene sostanzialmente per la parte che riguarda la riduzione del valore sul quale calcolare il corrispettivo da corrispondere. Da 1 anno questo importante lavoro si è fermato completamente, per volontà politica. Eppure il quadro normativo di riferimento è rimasto sostanzialmente inalterato”.

“Ci rendiamo noto che la materia non è semplice”, concludono i tre consiglieri di minoranza. “Però bisogna affrontarla, come altri hanno fatto in passato. Oltre i like, e i social, c’è in Oristano la vita reale”.

“L’eliminazione dei vincoli riguarda numerose unità immobiliari e altrettante famiglie. Stiamo parlando di qualche centinaio di cittadini Oristanesi”, commentano i tre consiglieri. “Stiamo parlando di proprietari di casa che, nella circostanza di vendita del proprio bene, sono impossibilitati farlo”.

“Fino ad oggi la giunta Lutzu non si è occupata del tema”, concludono Sanna, Obinu e Federico. “Non pretendiamo alcun miracolo. Pretendiamo però maggiore impegno su temi centrali che riguardano la vita dei nostri concittadini. Ci sembra il minimo esigere, su questa importante partita, maggiore impegno e maggiore coraggio, al di la dei proclami e delle finte condivisioni”.

