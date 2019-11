Due auto incendiate a Ilbono,indagano Cc

(ANSA) - NUORO, 09 NOV - Attentato incendiario durante la notte a Ilbono, dove due auto - una Fiat Panda e una Citroen Berlingo - parcheggiate in piazza Cuccureddu, sono state date alle fiamme, mentre un'altra vettura in sosta poco distante è rimasta danneggiata a causa del calore irradiato nell'incendio.

La Panda è di proprietà della ditta "Carbotermo", con sede a Milano, che si occupa della manutenzioni di caldaie riscaldamento della Assl di Lanusei, mentre la Berlingo appartiene al referente ogliastrino della ditta, che aveva in uso entrambi i mezzi.

E' stato l'uomo a chiamare i Vigili del fuoco di Lanusei che hanno spento le fiamme, ma i mezzi ormai erano già stati distrutti. Nel luogo dell'incendio non è stato trovato nessun innesco, ma gli inquirenti non hanno dubbi sull'origine dolosa del gesto.

I Carabinieri della Compagnia di Lanusei, arrivati sul posto, indagano per risalire al movente e all'autore del gesto. (ANSA).