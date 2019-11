Due etti di hashish e uno di marijuana nascosti nel cortile di casa: un arresto a Serramanna

Lo tenevano sott’occhio da un po’ di tempo perché sospettato di essere il punto di riferimento per lo spaccio di hashish nella zona di Serramanna. Così ieri i carabinieri hanno fermato in zona di via XXV Aprile M.S. cagliaritano, disoccupato con precedenti. La perquisizione è proseguita nell’abitazione dove Grey e Agros, i cani antidroga della finanza, sono riusciti a risalire a un nascondiglio in un pozzetto del cortile che portava alla macchina dell’uomo. Qui i militari hanno trovato tre etti di hashish confezionati in un panetto con carta da merendine al cioccolato e due etti di marijuana già suddivise in dosi.

L’uomo è stato arrestato per detenzione di stupefacenti. Stamattina si terrà il rito per direttissimo.

L’operazione antidroga antidroga è stata svolta dai carabinieri della Compagnia di Sanluri insieme ai colleghi delle stazione di Serramanna e Nuraminis con la collaborazione di due unità cinofile della guardia di Finanza dì Cagliari.

