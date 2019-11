Cagliari, crisi e poca sicurezza in via Pergolesi: “Dopo l’ultimo scippo abbiamo paura”

Il buio non è pesto, ma poco ci manca. Quando scende la sera, in via Pergolesi a Cagliari, le luci sempre “sicure” sono quelle delle auto che sfrecciano in quella che è una tra le strade più larghe della città. Quelle dei lampioni, invece, vanno a intermittenza, ma l’avvicinarsi del periodo natalizio non c’entra nulla. “Si fulminano di frequente e le sostituiscono anche dopo una settimana”, raccontano i commercianti. Due sere fa un’anziana è stata scippata e scaraventata a terra da un balordo che poi è fuggito in motorino. E, negli ultimi tre anni abbondanti, le cronache raccontano di almeno sei incidenti, altri due furti e un’aggressione fuori da un bar. Non solo poca sicurezza, quindi: quello che sembra essere un problema marginale, a detta di chi vive e lavora nella via, è bello “grosso”: la presenza dei topi, che avrebbero trovato dei nascondigli sicuri sia dentro i tubi di scolo dei palazzi sia nelle tante aiuole che “ospitano” alberi. Negli ultimi mesi, ad appena tre anni dal’apertura, ha chiuso addirittura un supermarket. Un fatto che ha del clamoroso, in una città come Cagliari.

Insomma, gli sos lanciati dai commercianti sono pochi ma chiari: serve più sicurezza, più illuminazione e, possibilmente, più giorni con le luci natalizie accese a dicembre. “Topi che pascolano liberamente, abbiamo chiesto tante volte al Comune l’installazione di trappole. I carabinieri non passano più, prima ci sentivamo più sicuri mentre ora siamo alla mercè di tutti”, afferma Giancarlo Caboni, dal 1986 alla guida di un negozio di frutta e verdura: “Due sere fa ho visto il motorino che fuggiva dopo lo scippo, l’ambulanza è arrivata dopo dieci minuti. Dieci anni fa il commercio era più vivo, adesso siamo annoiati perché non passa quasi più nessuno. Ha pure chiuso un market, penso per colpa degli alti costi di gestione”. Un altro commerciante è Francesco Orrù, 43 anni: “Troppe serrande abbassate per colpa degli affitti troppo alti, siamo una strada dimenticata. Tante volte le lampadine dei lampioni si fulminano e non le sostituiscono”, per non parlare “delle buche piene di topi, la disinfestazione che hanno fatto non è stata sufficiente. Qui vivono persone anziane, ogni volta che è successo qualcosa mi sono sempre difeso perché sono bello grosso, ma è chiaro che servono più controlli”.

Fonte: Casteddu On Line