Donna partorisce in elicottero del 118

(ANSA) - OLBIA, 8 NOV - Fiocco rosa ad alta quota questo pomeriggio su un elicottero del 118 in Gallura. Una donna residente a La Maddalena (Sassari) ha partorito la propria bambina sul volo di emergenza che la stava trasportando dall'ospedale Paolo Merlo della cittadina sull'arcipelago, dove manca il Punto nascita, all'ospedale di Olbia. La piccola è nata con l'assistenza dell'equipe medica del 118 proprio mentre l'elicottero stava per atterrare a Olbia. Il lieto evento riporta ancora una volta di attualità la mancanza di un punto nascita sull'isola di La Maddalena, carenza che nei giorni scorsi l'assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu, ha annunciato di volere risolvere con la riapertura dei reparti sia a La Maddalena che a Tempio Pausania. (ANSA).

Fonte: Ansa

