Cagliari, bufera sulla fornitura di pannoloni ai malati: indagine dell’Ats

“A seguito delle pressanti e costanti lamentele che provengono dal Tribunale del Malato oltre che dagli utenti riguardo alla nuova modalità di fornitura a domicilio di ausili per persone incontinenti”, scrive l’Ats, “questa Azienda ha attivato tutte le procedure previste di verifica da parte della centrale di committenza e tutti gli ulteriori accertamenti del caso. L’Ats Sardegna, inoltre, metterà in essere tutte le procedure affinché l’utenza possa restare soddisfatta del servizio erogato”.

Fonte: Casteddu On Line

