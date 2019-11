Da Cagliari a Monaco, alle migliori cucine in giro per il pianeta, approda ad Amman, in Giordania per aprire uno dei ristoranti più costosi del mondo. Lui è il pluripremiato executive chef Giorgio Diana.

Solaya è il nome del suo nuovo ristorante. Significa passione, e sarà inaugurato tra un mese nella capitale giordana Amman, in uno dei quartieri vip delle ambasciate. A raccontarlo è il 30enne, di origini pirresi, in un’intervista rilasciata a Reporter Gourmet: sarà uno dei top restaurant nel medio oriente, costato la cifra di 6 milioni di dollari: un milione solo per la cucina, per intenderci.

“La Giordania – ha detto al magazine di enogastronomia – non è povera, una piccola Dubai dove tutto funziona perfettamente, come in Germania”. La cucina del Soraya? Sarà condivisa perché agli arabi piace così. “Fra i prodotti sette tipologie di pane, l’Oyster bar per le crudité: ricci, gamberi rossi, king crab. In menù solo paste fresche o trafilate al bronzo in casa. Una cucina mediterranea italiana con un twist asiatico, penso al tonno alla soia o al king crab con maionese al wasabi”.

L'articolo Giorgio Diana, lo chef di Cagliari alla guida di un ristorante da 6 milioni di dollari ad Amman proviene da Casteddu On line.