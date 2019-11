Cagliari, perde il controllo dell’auto e colpisce per tre volte il guard rail: giovane in ospedale

Incidente stradale questa notte nell’asse mediano di scorrimento.

Una Hyundai I10 condotta da una 26enne di Cagliari che stava percorrendo l’asse mediano in direzione di Sestu, giunta all’altezza del km 8.200 (fronte Bricofer), per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo. L’auto ha prima urtato il guard rail alla sua sinistra e poi quello alla sua destra, per poi terminare nuovamente contro il guard rail di sinistra.

La conducente è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata all’ospedale Brotzu in codice giallo.

Fonte: Casteddu On Line