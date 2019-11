Lavoro, ecco chi sono i diplomati che hanno più opportunità

Tra i diplomati negli istituti tecnici e professionali, nei due anni successivi al diploma, il 33,7% ha lavorato per più di sei mesi, il 13,6% ha svolto lavori più saltuari e frammentari non superando i sei mesi di lavoro nel periodo considerato, mentre vi è un’ulteriore quota del 10,9% che ha alternato o svolto contemporaneamente attività lavorative e di studio universitario. Uno su cinque si è dedicato completamente agli studi universitari e non ha svolto alcuna attività lavorativa nello stesso periodo, e nel 21,7% dei casi, infine, i diplomati non risultano iscritti a corsi universitari e non hanno avuto esperienze lavorative di alcun tipo. È quanto si evince dalla nuova edizione di Eduscopio.it , il rapporto curato dalla Fondazione Agnelli che mette a confronto 7.000 scuole a partire dagli esiti universitari e lavorativi di 1.250.000 diplomati.

Fonte: Casteddu On Line

