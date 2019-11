Pronto soccorso di Ghilarza: appello ad assessore e presidente della Regione

“L’ospedale di Ghilarza non è nuovo a questo tipo di interruzioni, già nello scorso agosto l’attività del Pronto Soccorso dell’Ospedale era stata sospesa con le stesse motivazioni”, continua il consigliere regionale. “Purtroppo con rammarico a distanza di qualche mese in assenza di misure efficaci volte una risoluzione definitiva della criticità assistiamo alla riproposizione delle problematiche”.

Con il documento presentato in Regione, Mura sollecita l’intervento del presidente della Regione e dell’assessore regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale affinché adottino provvedimenti per porre fine alla situazione di emergenza e per scongiurare la sospensione dell’attività del pronto soccorso del nosocomio del Guilcer.

Fonte: Link Oristano

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.