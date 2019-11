Emirates cerca personale, a Cagliari l’open day per i candidati I requisiti richiesti e le informazioni utili per partecipare

C’è anche Cagliari tra le tappe dell’Open Day della compagnia aerea Emirates, che cerca canditati italiani da inserire nel proprio multiculturale team di bordo. L’appuntamento per gli aspiranti assistenti di volo è fissato per martedì prossimo, 12 novembre, alle 9, all’Hotel Regina Margherita, in Viale Regina Margherita 44. La compagnia con base a Dubai sta cercando assistenti di volo di ambo i sessi, appassionati, spigliati e service oriented.

I candidati che desiderano intraprendere una nuova carriera di volo devono avere un’età non inferiore a 21 anni. Possono presentarsi al Recruitment Day con un curriculum vitae aggiornato in lingua inglese e una foto recente.

Anche se non obbligatorio, la compagnia consiglia, prima di partecipare all’open day, la registrazione al portale del gruppo Emirates.

Per ulteriori informazioni sulle sedi e i requisiti del processo di selezione, il dress code richiesto per il colloquio e video tutorial, è possibile visitare il sito http://www.emiratesgroupcareers.com/cabin-crew/.

Ai candidati è richiesta, se necessario, la disponibilità a trascorrere l’intera giornata nella sede indicata. Coloro che saranno selezionati verranno informati sui tempi per i colloqui futuri.

Le altre date dell’Open Day sono a Palermo, domenica 10 novembre, dalle 9, presso l’Hotel NH Palermo, Foro Italico Umberto I, 22/B; Bologna, venerdì 15 novembre, dalle 9, presso l’Holiday Inn Bologna-Fiera; Via del Commercio Associato, 3 e Venezia, domenica 17 novembre, dalle 9, presso l’Hotel Hilton Garden Inn Venice Mestre San Giuliano, Via Orlanda 1, Mestre.

Emirates attualmente vola verso 158 destinazioni, in sei continenti, operando con una moderna flotta di 269 aeromobili wide-body. La compagnia aerea è il più grande operatore al mondo di Airbus 380 e Boeing 777. Emirates offre ai propri candidati un’eccezionale opportunità di carriera, di formazione e la possibilità di vivere un ambiente multiculturale ineguagliabile, lavorando con un personale di bordo internazionale proveniente da più di 135 paesi, incluse più di 500 persone dall’Italia.

Al personale di bordo è offerto un pacchetto d’occupazione che include numerosi benefits come: reddito esente da imposte, alloggio gratuito a Dubai, trasporto da/per l’aeroporto, copertura medica e dentistica e sconti esclusivi su acquisti e attività per il tempo libero a Dubai.

La compagnia aerea, inoltre, concede al personale di bordo numerosi benefits, per sé, per la propria famiglia e amici. Nello specifico, il crescente network globale di Emirates offre numerose opportunità di viaggio in sei continenti. Per maggiori dettagli, visitate la sezione Q&A.

Emirates vola in Italia ormai da 26 anni e, al momento, offre 56 voli settimanali tra Dubai e quattro città italiane, tra cui Milano, Roma, Venezia e Bologna.

Giovedì, 7 novembre 2019

