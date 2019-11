Mattia Ennas morto a Cagliari, verranno analizzati anche i vestiti del 19enne

La maglietta, i jeans, le scarpe, le calze e gli slip indossati da Mattia Ennas al momento della morte saranno analizzati, nelle prossime settimane, dagli esperti. I genitori del 19enne precipitato lo scorso venticinque agosto da un palazzo di via Businco a Cagliari hanno conservato tutti gli indumenti che saranno analizzati dal medico legale Roberto Demontis. Le verifiche previste potranno dare una risposta definitiva a uno dei tanti interrogativi che ruotano attorno alla scomparsa del giovane: è vero o non è vero che, a poche ore di distanza dal decesso, Ennas è finito in mare, nel tratto quartese del Poetto? Stando ad alcune testimonianze già emerse nelle scorse settimane, il giovane è salito sul taxi che l’ha portato sino al Quartiere del Sole con i vestiti bagnati. Anche su questo punto, però, serve una certezza assoluta. Intanto, emerge un altro particolare: tutte le minuziose verifiche su una parte dei reperti acquisiti grazie all’autopsia potrebbero essere svolte anche oltremare, in Italia. Ci sarebbe l’ok a utilizzare i consulenti e i laboratori esistenti anche a livello europeo. Almeno, questo è quanto trapela, a qualche ora di distanza dalla fine dell’autopsia , da fonti qualificate.

Fonte: Casteddu On Line

