A Oristano nasce l’associazione culturale “CreAttività”

“Ci siamo chieste”, spiega Sara Saderi, presidente dell’associazione, “cosa ci sarebbe piaciuto fare in più, oltre al nostro lavoro. Io sono un ingegnere ma ho sempre avuto la passione per l’insegnamento, da qui il mio contributo per l’associazione con il servizio di doposcuola per i ragazzi”. C’è chi invece”, prosegue sempre Sara Saderi, “porterà il suo contribuito nell’ambito artistico, olistico, culturale. Una somma di saperi condivisi quindi dove ognuno può portare la sua esperienza e professionalità in diversi settori”.

Infine, dalle 20, partirà il corso di teatro, incentrato sui rudimenti base dell’arte scenica, il lavoro dell’attore su se stesso e sul personaggio e la preparazione dell’esito scenico finale. Il laboratorio teatrale sarà a cura di una compagnia di Cagliari, “The oddity box” con a capo l’attore professionista Mattia Cogoni. Tra le attività offerte in questo ambito anche la creazione e organizzazione di eventi nel format specifico “TeaTRUM – Cultura in bustine”: reading teatrali che affrontano tematiche di attualità.

Partiranno domani i corsi dell’associazione culturale CreAttività, inaugurata lo scorso 27 ottobre. I seminari, aperti a tutti, inizieranno alle 15, nella sede in via Canepa.

Fonte: Link Oristano

