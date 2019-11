Alì il pakistano e la solidarietà dei sinnaesi - Raccolti quasi 1000 euro

A fine settembre era stato rapinato a Sinnai di 120 euro. Per Alì, pakistano, è stata portata avanti una raccolta di fondi: gli saranno consegnati sabato in occasione del suo 32esimo compleanno. L'iniziativa è stata dell'associazione "Madiba" di Sinnai che pochi giorni dopo la rapina al kebab di via D'Arborea aveva deciso di mettere in pratica un gesto di solidarietà.

La risposta c'è stata. "Dopo la rapina - ha spiegato Valentina Pusceddu, presidente di Madiba - abbiamo percepito una decisa solidarietà e la volontà di intervenire per riparare o ridurre il danno subito da parte di molti amici e conoscenti di Sinnai e dintorni. Insieme all'associazione Radio Fusion e ad alcuni nostri concittadini, abbiamo cercato di realizzare questo desiderio di giustizia. La raccolta fondi ha avuto una notevole partecipazione e si è riusciti a raccogliere poco meno della somma sottratta durante la rapina, ma è stata un'importante manifestazione di solidarietà dei sinnaesi che ci rende orgogliosi perché, in questo momento, poter dire che a Sinnai non c'è solo rassegnazione o egoismo individualista è per noi motivo di consolazione e speranza".

Raffaele Serreli - L'Unione Sarda