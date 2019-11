Scuola per allievi di polizia ad Abbasanta: la Regione in campo Approvata la mozione presentata in Consiglio. Primo firmatario Francesco Mura di Fratelli d’Italia

I futuri agenti della Polizia di Stato potrebbero essere addestrati ad Abbasanta. Si fa sempre più reale, infatti, la possibilità che il Caip di Abbasanta ospiti i corsi per allievi agenti della Polizia di Stato. La mozione, presentata dai consiglieri regionali del Gruppo Fratelli d’Italia, Francesco Mura, Fausto Piga e Antonio Mario Mundula​, in collaborazione con il segretario provinciale del Siulp Giuseppe Caracciolo con la quale chiedevano, appunto, di far diventare il Caip di Abbasanta un centro di addestramento e di formazione a livello nazionale con l’introduzione dei corsi per allievi di polizia, è stata approvata questa mattina in Consiglio regionale.

“L’apertura dei corsi di allievo agente della Polizia di Stato oltre che rappresentare un’importante gesto di fiducia nei confronti delle nuove generazioni, permetterebbe al territorio locale una notevole crescita e sviluppo”, ha dichiarato Giuseppe Caracciolo, parlando di “un grande risultato che rappresenta una grande rinascita per il territorio locale. Con l’apertura di questi corsi si aumenterebbe il personale docente a scuola ma anche un conseguente e futuro incremento degli organici della Polizia di Stato di tutta la regione”.

“Ringraziamo”, prosegue sempre Giuseppe Caracciolo, “il consigliere Mura e tutto il gruppo FdI per aver accolto e presentato in regione quest’importante iniziativa”.

Tra gli obiettivi futuri c’è anche quello di ottenere per il Caip di Abbasanta, il riconoscimento come centro nazionale per i servizi di scorta e sicurezza.

