Confcommercio si prepara al Natale e chiede l’aiuto dei commercianti

Partita la macchina organizzativa della rassegna “Dicembre al Centro Città”

Confcommercio si prepara per le feste natalizie e fa partire l’organizzazione della manifestazione “Dicembre al Centro Città”, per vivacizzare il centro storico e valorizzare l’offerta commerciale, con l’aiuto dei commercianti.

Per favorire la massima partecipazione alla manifestazione, è stata distribuita “porta a porta” nei giorni scorsi l’informativa con le indicazioni utili per le adesioni. Il contributo richiesto ai commercianti, come da 13 anni a questa parte, è di 150 euro.

Il termine per il pagamento è il prossimo 13 novembre. Le quote potranno essere pagate con un bonifico bancario il cui IBAN è indicato nella circolare che è stata distribuita oppure potrà essere consegnata ad un incaricato dell’Associazione. Tre le giornate programmate per la raccolta delle quote: lunedì 11 novembre per gli esercenti operanti in Via Tirso, Piazza Roma, Via Tharros, Via Riccio; martedì 12 novembre per gli esercenti operanti in Via Figoli, Via Mazzini, Via Garibaldi e mercoledì 13 novembre per gli esercenti operanti in Via Diego Contini, Via De Castro, Via Dritta, Piazza Eleonora.

Con le quote raccolte e in modo proporzionale al budget disponibile, la Confcommercio vorrebbe illuminare le vie e le piazze delle principali zone del commercio cittadino, inserire nei giorni precedenti il Natale il trenino di Babbo Natale e altri spettacoli tematici e predisporre un’adeguata campagna pubblicitaria per promuovere le imprese aderenti.

Al Comune Confcommercio ha chiesto un contributo economico e di farsi carico degli allacci straordinari e del costo della corrente elettrica.