“Il bello è ovunque”. Stefano Pia ospite di Dyaphrama a Oristano

Il fotografo mogorese racconta i suoi ultimi progetti

Stefano Pia sarà ospite oggi di Dyaphrama, l’associazione culturale fotografica di Oristano, per raccontare i suoi ultimi lavori fotografici. Tra questi, il fotografo originario di Mogoro presenterà anche il suo progetto “Il bello è ovunque”.

La presentazione, che rientra nel programma di eventi “Incontri d’autore” organizzati da Dyaphrama, inizierà alle ore 21 nei locali della sede dell’associazione, in via della Conciliazione 58, a Oristano e l’ingresso sarà libero e aperto a tutti.

Chi è Stefano Pia. Classe 1978, vive a Mogoro. Frequenta il suo primo corso di fotografia nel 2005 ed il suo crescente interesse lo porta in seguito a frequentare vari workshop, sul foto-giornalismo sul paesaggio sul reportage e corsi di approfondimento sulla lettura strutturale dell’immagine.

Il reportage sociale è il genere fotografico sul quale si concentrata la sua attenzione.

I suoi lavori sono esposti in diverse mostre personali a Mogoro, Nuoro, Oristano, Sassari, Siena, Firenze, Milano Gorizia Vercelli e Novafeltria. Negli anni 2014 e 2015 la giuria del concorso “Sardegna Reportage” seleziona i suoi lavori tra i migliori e esponendoli quindi al Museo Man in concomitanza con le mostre di Robert Capa e di Vivian Maier. Nell’aprile 2016 la sua mostra “kilometri Zero” viene inserita nel circuito del Photo Festival di Milano ed esposta nella galleria Spazio Raw. Il 21 Settembre del 2019 a Novafeltria (RN) in occasione della 6° edizione del festival Semplicemente Fotografare vince il 1° premio come miglior progetto fotografico.

Alcune sue immagini sono state pubblicate da diverse riviste e quotidiani nazionali come “In viaggio”, “Bell’Italia”, “Inside Magazine”, “Il fotografo” e “Il Corriere della Sera”.

La sua fotografia si consolida al racconto del suo paese, Mogoro, mettendo in risalto storie personali, fotografie di reportage e di street. È l’ideatore del Bìfoto (Festival Internazionale della Fotografia in Sardegna) e dal 2011 insieme all’amico e fotografo Vittorio Cannas ne cura la direzione artistica. Dal marzo del 2017 entra fa parte del collettivo italiano di street photography “The Strippers”; mentre ad aprile dello stesso anno pubblica il suo primo libro”Kilometro Zero”.