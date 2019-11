A Samugheo la prima biennale della Fiber Art in Sardegna In esposizione 150 opere realizzate da circa 40 artisti che si sono avvicinati a questa corrente artistica

La Fiber Art. È una corrente artistica sviluppata a partire dal ventesimo secolo, in particolare grazie all’artista francese Jean Lurçat, specializzato nella produzione di cartoni da arazzo fattosi promotore di questa nuova tecnica artistica che si rifà molto all’arazzeria: già a partire dal 1920 al Bauhaus si sperimentava l’uso di fibre e materiali come la seta artificiale, il metallo il cellophane e la ciniglia nella disciplina di tessitura, tutte tendenze che hanno dato origine, trent’anni dopo, alla fiber art vera e propria che si è sviluppata in Usa, Giappone, Canada e infine in Europa. Il boom creativo effettivo però è stato negli anni 60/70 in cui questa forma d’arte ha raggiunto le sue forme più alte e disparate di espressione.

Fonte: Link Oristano

