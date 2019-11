Quartu, rubinetti a secco al cimitero: “Costretti a portarci l’acqua da casa per i fiori”

Rubinetti dai quali esce solo aria, scope per ripulire il terreno dai fiori e dalle foglie rinsecchiti “inesistenti” e pochi bidoni della spazzatura. È questo il tris di problemi che più di un cittadino ha riscontrato al cimitero di Quartu Sant’Elena. Tra i loculi di via Marconi più di un lavandino è pieno di rami secchi e, anche dopo i giorni del “pienone”, la situazione non è cambiata. Tra i tanti quartesi che hanno messo piede nel cimitero tra fine ottobre e inizio novmebre c’è anche Luisa Stocchino: “Purtroppo, chi dovrebbe tenere in modo decoroso un luogo così importante come il cimitero di Quartu, non è per niente interessato a eseguire il suo compito. I problemi sono abbastanza gravi come per esempio la mancanza di acqua nei rubinetti, dobbiamo portarcela da casa”, scrive la donna, in una lunga email spedita alla nostra redazione.

“Inoltre le scope e le palette sono inesistenti e infine, per poter buttare ciò che è rimasto di fiori e altro, dobbiamo fare il tour del cimitero per poter trovare un bidone. Sono indignata, cosa sta facendo la Giunta comunale?”.

