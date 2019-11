Cagliari, arriva la metro per Poetto e Marina Piccola: fermate alla Fiera e allo stadio

La metro per la Fiera e lo stadio e il porticciolo sotto la Sella del Diavolo: il progetto cerca il via libera definitivo. In Regione le carte sulla nuova linea di metroleggera che metterà in comunicazione la basilica di Bonaria con Marina Piccola. E che di fatto metterà in comunicazione piazza Matteotti con la spiaggia del Poetto. Nell’ambito del progetto verrà demolito e successivamente ricostruito il ponte Vittorio.

Il tracciato è, in parte, lo stesso della linea tranviaria che sino agli anni ’70 del secolo scorso, dalla vecchia stazione compresa tra viale Diaz e viale Bonaria, proseguiva fino alla prima fermata della spiaggia dei centomila.

L’intervento dell’Arst, in coprogettazione con il Comune di Cagliari, prevede la realizzazione della linea metrotranviaria “direttrice Poetto” (linea 4 di collegamento Bonaria- Poetto/Marina Piccola) che costituisce il prolungamento della line Bonaria/Matteotti, percorrendo viale Diaz, ponte Vittorio, via Vespucci, via Carta Raspi, viale Ferrara e viale Poetto, attestandosi nello sterrato di Marina Piccola.

La lunghezza della tratta è di 4, 4445 km con linea a doppio binario. Ci son5 fermate con banchina centrale di 35 metri: due sono in viale Diaz (fronte piazza Marco Polo davanti alla Fiera e fronte Amsicora), una in via Carta Raspi (fronte stadio e mercato Sant’Elia), una in viale Poetto (via Grecale) e il capolinea a Marina Piccola. Il progetto prevede anche al demolizione e il rifacimento di Ponte Vittorio.

