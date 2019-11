Dalle medie al De Castro di Terralba per imparare la scienza con la scoperta

“Abbiamo rilevato grande partecipazione e notevole entusiasmo da parte dei ragazzi”, riferisce la Ignazia Marchi, docente di fisica. “Le ragioni del successo sono tante: l’impegno profuso dagli alunni-tutor del nostro istituto nella formazione e negli incontri con i più piccoli, la cura nell’allestimento degli ambienti in cui si svolgono le attività laboratoriali, la professionalità e la passione dei docenti e dei partner esterni che collaborano con la nostra scuola. Ma quel che attira i giovani è soprattutto l’approccio alla scienza attraverso la scoperta. I ragazzi sono curiosi per natura e noi promettiamo di soddisfare attraverso l’esperienza la loro curiosità”.

Il progetto, inserito nel programma del FestivalScienza, ha previsto diversi laboratori e attività, quali l’osservazione delle proprietà dei fluidi non newtoniani ed esperimenti di elettromagnetismo; la produzione di saponi e ammorbidenti in collaborazione con il circolo Legambiente “S’Arrulloni” di Terralba; l’estrazione del Dna e la creazione di meme per il mare in collaborazione, con il Centro Marino Internazionale di Torre Grande; l’allestimento del set fotografico; le esperienze di realtà aumentata mediante l’uso di software e stampanti in 3D.

Fonte: Link Oristano

