Cagliari, è ufficiale: “Presidio fisso di polizia alla Marina, rione controllato 24 ore su 24”

La conferma, dopo l’anticipazione esclusiva data da Casteddu Online a fine ottobre, è arrivata: nel rione cagliaritano della Marina sorgerà – meglio, “risorgerà” – un presidio fisso di polizia locale. A dirlo è l’assessore leghista alla Sicurezza, Paolo Spano: “Stiamo individuando il posto (quasi sicuramente in via Savoia, ndr), si tratta di un quartiere che è una ‘cartolina’ da esibire bene ai turisti. Subito dopo gli incidenti tra i tifosi cagliaritani e quelli polacchi ho girato e parlato con i rappresentanti dei commercianti. È emerso che c’è un problema legato alla sicurezza e al controllo della zona. Con il posto fisso della polizia il rione sarà controllato 24 ore su 24, gli agenti saranno un deterrente per chi ama delinquere, è una mossa giusta”. A breve, la polizia Municipale potrà contare “su trentanove nuovi uomini, frutto di assunzioni”, annuncia Spano. “È chiaro che, con la loro entrata in servizio, il numero di pattuglie presenti aumenteranno”.

Fonte: Casteddu On Line

