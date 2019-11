Lavoratori in nero: multati dalla Finanza un ristorante e un negozio a Capoterra e nel Sulcis

Nell’ambito delle attività di contrasto al lavoro nero ed irregolare, le Fiamme Gialle della

Tenenza di Sarroch e quelle della Tenenza di Iglesias, hanno effettuato due controlli nei

confronti di altrettanti esercizi commerciali, uno di Capoterra e l’altro nel Sulcis, operanti,

rispettivamente, nel settore della ristorazione e dell’abbigliamento.

Le attività commerciali sono state individuate a seguito dell’analisi delle informazioni

acquisite nel corso del quotidiano controllo del territorio, con particolare riferimento agli

adempimenti connessi alla regolare emissione dello scontrino fiscale, e dalla successiva

consultazione delle banche dati in uso al Corpo.

All’atto dell’accesso negli esercizi commerciali,

le Fiamme Gialle hanno identificato tutti i

soggetti intenti a svolgere attività lavorativa: i lavoratori sono stat

i appositamente

intervistati al fine di consentire una puntuale e dettagliata ricostruzione della propria

situazione occupazionale.

Dall’analisi delle informazioni formalmente acquisite all’atto dell’accesso e delle scritture

obbligatorie previste dalla n

ormativa giuslavoristica, è emerso che, in ciascuna attività

ispezionata, uno dei lavoratori identificati era completamente “in nero”,

circostanza che,

oltre a costituire illecito amministrativo, non assicura ai lavoratori alcuna forma di ttela ed

assiste

nza.

I titolari delle imprese sottoposte a controllo sono stati diffidati a regolarizzare i lavoratori

irregolari e sono stati destinatari di una sanzione amministrativa da un minimo di 1.800

euro a un massimo di 10.800 euro ciascuno.

Nel caso del negoz

io di abbigliamento, altresì, l’esame della documentazione ha

evidenziato che

il datore di lavoro ha corrisposto al proprio dipendente una retribuzione

mediante due pagamenti in contanti, modalità espressamente vietata dal mese di luglio

del 2018 in

quanto, gli emolumenti ai lavoratori dipendenti devono essere esclusivamente

corrisposti con strumenti di pagamento tracciabili: tale condotta ha comportato

Fonte: Casteddu On Line

