Società sarda evade il fisco e omette di versare le ritenute dei dipendenti: blitz Finanza nel Medio Campidano

I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Cagliari hanno ultimato

un’attività

ispettiva nei confronti di una società cooperativa di somministrazione di lavoro a

mutualità

prevalente, operante nella zona del medio campidano.

L

e

operazioni di verifica,

condotte

attraverso la disamina dell’intera documentazione

presentata

dalla parte all’atto dell’avvio della verifica,

hanno

interessato il settore delle

imposte

sul reddito, del valore aggiunto e delle attività produttive per l’anno d’imposta

2014

.

L’esito

delle attività ispettive ha permesso di constatare una maggiore base imponibile,

derivante

dall’indebita deduzione di costi non documentati per 76.874

euro,

con una

conseguente

evasione dell’I.V.A. per 1.003 euro.

I

noltre

è stato appurato che

la

società non ha operato e né versato all’

Erario

le previste

ritenute

,

per complessivi 10.121 euro su parte degli emolumenti corrisposti ad alcuni soci

lavoratori

della cooperativa ed inquadrati come

fringe

benefits

.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.