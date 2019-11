Vaccini: al via campagna antinfluenzale

(ANSA) - CAGLIARI, 5 NOV - Quasi 310mila dosi di vaccino acquistate. E la campagna antinfluenzale in Sardegna è partita.

"Nei tempi giusti, quelli dello scorso anno - spiega all'ANSA Gabriele Mereu, responsabile delle vaccinazioni per l'Ats Sardegna - se si considerano clima e insularità (per i trasporti) della Sardegna". Per l'esattezza si tratta di 308.580 dosi distribuite nelle otto aree sociosanitarie dell'isola.

Quasi tutte le richieste sono state effettuate: gli arrivi saranno divisi a scaglioni. A Cagliari, al 31 ottobre, sono state già consegnate 35mila dosi su un totale di 89.600, poco più di un terzo. Di queste, 31mila, sono state già affidate ai medici di base. La copertura è leggermente superiore rispetto allo scorso anno e arriva al 46% della popolazione. Un po' più bassa rispetto alla media delle altre regioni italiane che si aggira intorno al 50% (tutte misure più basse del 75% richiesto dal ministero della Salute). Il vaccino è indicato soprattutto per anziani e bambini. Per lo stesso motivo è suggerito anche per chi lavora a contatto con il pubblico, ad esempio agli insegnanti. Quattro quest'anno i virus da combattere, due di tipo A, Kansas e Brisbane, e altrettanti di tipo B, Colorado e Phuket, con un primo caso grave già registrato a Udine a settembre. Anche dall'Assessorato regionale della Sanità arriva la conferma: tutto a posto. Si può già prenotare la somministrazione del vaccino dal proprio medico di base. "Il periodo migliore per vaccinarsi è novembre/dicembre - afferma Mereu - ma noi andiamo avanti con la campagna antinfluenzale sino a marzo inoltrato". Anche perché ad aprile dello scorso anno ci sono stati 57mila casi di influenza. (ANSA).