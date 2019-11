Blitz a Villacidro, sequestrati 2kg droga

Massiccia operazione antidroga a Villacidro, sotto i riflettori è finita via Asporni, considerata la strada dello spaccio. Due gli arresti: Roberto Deidda, 44 anni e Vittorio Frigau, 67. Sequestrati oltre due chili di marijuana e alcuni grammi di hascisc e cocaina.

I carabinieri della Compagnia di Villacidro tenevano da diverso tempo sotto controllo la zona di via Asproni ed erano venuti a conoscenza di una fiorente attività di spaccio. Durante la notte è scattato il blitz che ha coinvolto dieci militari. In strada è stato bloccato e perquisito Deidda: in tasca nascondeva alcuni grammi di marijuana. È stata perquisita la sua abitazione e quella di Frigau, anche lui tra i sospettati. Al temine delle due ispezioni sono stati sequestrati oltre alla droga, 17 contenitori in vetro contenenti essenza di marijuana e alcol, materiale per confezionare le dosi e circa 900 euro in contanti. I due sono stati arrestati, ma tra di loro non ci sono collegamenti nell'attività di spaccio.