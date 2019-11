Oristano, iscrizioni all’anagrafe canina e microchippatura 

All’atto della prenotazione all’utente saranno comunicati luogo, data e ora in cui il proprietario o un suo delegato dovranno presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento. Nel caso in cui il proprietario del cane deleghi un’altra persona, sarà necessario esibire la sua delega scritta sulla base del modello scaricabile dal sito www.asloristano.it (Modulistica > Servizio veterinario).

Al cane sarà inserito un microchip elettronico sotto cute, un intervento mininvasivo ed indolore che ne permetterà l’iscrizione alla banca dati nazionale e l’identificazione in caso di furto o smarrimento. Si ricorda che la microchippatura, obbligatoria per legge, va eseguita dopo i primi dieci giorni di vita del cucciolo e sempre prima di una sua eventuale trasferta o trasferimento di residenza. Sono previste sanzioni pecuniarie per i proprietari di cani sprovvisti di microchip.

Fonte: Link Oristano

