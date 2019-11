Comparto lattiero caseario: crollo o sviluppo? Se ne parla a Ghilarza

Al centro del dibattito il problema del prezzo del latte come conseguenza di un modello di industria agroalimentare che non dispensa più benessere economico e sociale. Numerosi e qualificati i relatori che prenderanno parte al dibattito aperto dai saluti del sindaco di Ghilarza, Alessandro Defrassu. Nell’ordine interverranno Mario Putzolu, presidente della Copagri Oristano; Tore Piana, del Centro Studi agricoli di Sassari; Pietro Tandeddu, responsabile nazionale del comparto ovicaprino Copagri; Claudio Atzori, presidente regionale Lega coop Sardegna; Renato Illotto, della Cooperativa Cao di Oristano; Pierluigi Pinna, dell’Industria casearia fratelli Pinna di Thiesi; Pietro Piras, della cooperativa Lacesa di Bortigali; Lorenzo Sanna, del caseificio Foi di Macomer; Leonardo Tilocca, vicepresidente del consorzio pecorino romano e Piero Maieli, presidente della Commissione Agricoltura del Consiglio Regionale.

Fonte: Link Oristano

