In Sardegna record di incompiute

Denuncia dei sindacati edili

Con quasi 30 mila posti di lavoro persi negli ultimi dieci anni, il settore edile è al collasso in Sardegna. La denuncia, in attesa dello sciopero nazionale di settore in programma il 15 novembre, è dei sindacati regionali di categoria Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil che sottolineano il paradosso, nell’isola, di “troppe opere pubbliche già finanziate che però non riescono a decollare nonostante lavori per 600 milioni di euro già affidati, 1,4 miliardi di euro del contratto di programma per opere in progettazione e ulteriori 400 milioni sull’accordo quadro, che sono già disponili per l’adeguamento e la sistemazione di alcune strade”.

“Il settore, purtroppo, non si è ripreso dalla crisi e qui in Sardegna”, ha sottolineato stamane, a Cagliari, Giovanni Matta, segretario regionale della Filca Cisl, “si sta pagando un prezzo altissimo in termini di perdita di posti di lavoro. In base ai dati dell’anagrafe nazionale delle opere incompiute, in Sardegna ne abbiamo 98 su 787 in tutta Italia”. (AGI)

Martedì, 5 novembre 2019

