Pesca dei ricci di mare: il Comune di San Vero Milis dà un taglio drastico

Scatta una forte limitazione e l’amministrazione studia anche la possibilità di interdire la zona di mare interessata Il comune di San Vero Milis ha deciso di dare un taglio netto ai quantitativi di ricci di mare pescati nel suo mare, con un’azione drastica di regolamentazione della pesca, in una zona tra le più frequentate dai pescatori, dove operano anche molti pescatori del Cagliaritano. A partire dal 15 dicembre prossimo e fino al 15 marzo dell’anno venturo, si consentirà il prelievo di una quantità massima di 100 ricci al giorno per i pescatori professionisti, e di 50 ricci al giorno per i pescatori sportivi. Ciò a fronte di quanto deliberato lo scorso 24 ottobre dalla Regione che autorizza la pesca di 2 mila ricci al giorno per ogni pescatore professionista fino al 15 aprile 2020. La decisione del Comune di San Vero Milis verrà formalizzata con una delibera che la giunta comunale si appresta ad adottare giovedì prossimo, 7 novembre. L’esecutivo presieduto dal sindaco Luigi Tedeschi si riunirà per approvare un’integrazione al Piano di Gestione della zona SIC dello Stagno di Putzu Idu (Salina Manna e Pauli Marigosa) per regolamentare proprio la pesca dei ricci di mare.

"Come Comune, aderiamo totalmente alla petizione popolare per la moratoria della pesca dei ricci di mare lanciata in questi giorni", afferma il sindaco di San Vero Milis, Luigi Tedeschi. Stiamo addirittura valutando l'ipotesi d'interdire l'accesso ai nostri mari, essendo questa un'area marina protetta". "Il problema", aggiunge Tedeschi, "sta nel prelevare la giusta quantità per ogni zona. Bisogna tener presente di quanto sia importante questa biodiversità che abbiamo nei nostri mari e non è possibile che venga deturpata in questo modo". Questo provvedimento da parte del Comune di San Vero Milis si aggiunge a tutta una serie di campagne lanciate in questi giorni, come "Rimbocchiamoci le maniche", la petizione popolare per la moratoria della pesca dei ricci di mare, del Grig – Gruppo d'Intervento Giuridico Onlus di Cagliari o la campagna sui social di QuiEtica, #iriccimipiaccionoinmare – campagna di tutela del riccio di mare 2019-2020. Martedì, 5 novembre 2019

Fonte: Link Oristano