Argini e canali in sicurezza: lavori a Oristano, Zerfaliu, Uras e Arcidano

Gli interventi curati dal Consorzio di Bonifica dell’Oristanese

Le arginature del fiume Tirso, compromessa dagli attuali attraversamenti di condotta irrigua che in caso di rottura accidentali possono innescare deterioramenti degli argini, saranno messe in sicurezza. I lavori, a cura del settore tecnico del Consorzio di Bonifica dell’Oristanese, sono in fase di ultimazione. Sono stati, invece, ultimati i lavori per l’intervento di rimodellamento e stabilizzazione dell’alveo e sponde del Rio Mogoro. Lo ha reso noto il commissario straordinario, Cristiano Carrus, che illustrando i due progetti. “Nello specifico”, ha spiegato il commissario straordinario, “gli interventi sul fiume Tirso riguardano l’argine sinistro del fiume, in località Petzu Mannu nel Comune di Oristano e l’argine sinistro fiume, in località Is Casias nel Comune di Zerfaliu” Le opere previste, per un importo di 150 mila euro, consistono nella rimodulazione degli esistenti attraversamenti a cavaliere lungo gli argini del tirso delle reti consortili e delle relative infrastrutture costituite principalmente da pozzetti fuori terra.

“Il Corso d’acqua Rio Mogoro è caratterizzato da un alveo a fondo mobile e vincolato che scorre sui propri sedimenti realizzando adattamenti morfologici. Modellamenti dell’alveo che avvengono attraverso fenomeni di erosione che potrebbero essere fonte di potenziale pericolo per il territorio”, spiega ancora Carrus. “Gli interventi in corso, previsti nel progetto, riguardano i settori locali dove si presentano maggiori criticità. Le sezioni maggiormente interessate ai fenomeni di erosione e instabilità sono nel tratto SP 47 Uras – San Nicolò d’Arcidano dove sono previste opere di rivestimento in cui l’erosione minaccia il rilevato arginale, in generale la sponda esterna delle curve. Dove, invece, risulta compromessa la fascia golenale si provvederà alla sua ricostruzione in modo da assicurare il transito dei mezzi per le manutenzioni”. L’importo dei lavori è stato di 800 mila euro.

Fonte: Link Oristano