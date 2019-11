Villacidro, marijuana e cocaina nascoste in casa: arrestati un disoccupato e un pensionato

Due chili di marijuana sottovuoto, diciassette contenitori pieni di essenza di marijuana e alcol, quattordici dosi di hascisc, cinque di cocaina. È questo il “bottino illegale” recuperato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Villacidro, insieme ai colleghi della stazione di Gonnosfanadiga. I controlli sono stati effettuati, a Villacidro, in via Asproni. I militari hanno prima perquisito R.D., 44enne disoccupato e con precedenti: addosso aveva diversi grammi di marijuana. Subito dopo, i militari hanno controllato la casa di V.F., pensionato pregiudicato di sessantasette anni. È lì che è stata trovata la maggior parte della droga. Sequestrati anche novecento euro in contanti. I due sono stati arrestati e presto dovranno difendersi dalle accuse davanti al giudice.

Fonte: Casteddu On Line

