Il coro di Palmas Arborea sul podio al Concorso internazionale di Praga

Secondo posto al concorso internazionale di Praga per il coro di Palmas Arborea Il maestro Mirai: “Noi Davide contro Golia, in competizione con i giganti del mondo”

“Ma il piccolo coro Palmarese, ha dalla sua l’umiltà, di chi sa che non ha nulla da perdere, ma molto da imparare”, prosegue Mirai. “E così, quando sale sul palco del Concorso Internazionale “Praga Cantat”, la commissione artistica della manifestazione viene trascinata in un vortice di emozioni e sensazioni ancestrali, che solo il coro popolare sardo sa dare”.

“L’umiltà, questa sconosciuta. Mi verrebbe da iniziare cosi, il racconto breve di una esperienza quasi paradossale, per dirla in maniera Bibblica da Davide contro Golia”, commenta il maestro Costantino Mirai, direttore del coro. “Perchè il nostro coro polifonico, piccola realtà di un piccolo paese, ha varcato i confini d’Italia per confrontarsi ancora una volta con i giganti dei paesi dell’Est, dell’Asia, Stati Uniti e praticamente il mondo intero che si è presentato al concorso con corali di un livello qualitativo e artistico quasi disarmante”.

Fonte: Link Oristano

