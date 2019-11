Vela, podio Ciabatti-Mereu e Usai-Zonca

(ANSA) - CAGLIARI, 5 NOV - Antonello Ciabatti con Luisa Mereu e Gabriele Usai con Luigi Zonca, entrambi del Windsurfing Club Cagliari, si sono aggiudicati la Regata Nazionale dei multiscafi Hobie Cat 16 e Dragoon, organizzata dal Windsurfing Club Cagliari. La sfida è terminata in anticipo a causa del maltempo. Le condizioni meteo hanno congelato la classifica del giorno precedente: con 12 punti, Ciabatti - Mereu (WCC) scavalcano i tedeschi Jens Göritz - Katrin Wiese Dohse (18) e Lorenzo Rossi - Diana Rogge (Tognazzi Marine Village, 23). Il primo equipaggio femminile è sempre quello composto da Valentina Gessa - Katia Pessola (WCC), 13/o. I primi Under 21 restano Gian Marco Gini - Marta Vigorito (Centro Velico 3V), 15/o. Tra i Dragoon, al netto di cinque regate con uno scarto, Gabriele Usai - Gigi Zonca chiudono i conti con 4 punti, seguiti da Alessandro Vargiu - Lorenzo Pernice (WCC, 8) e Sofia Gorgerino - Valentina Pretti (WCC, 12), premiate anche come miglior equipaggio femminile. In apertura di premiazione, i dirigenti del circolo e tutti i velisti presenti hanno voluto ricordare con un minuto di silenzio Massimo Melis, figlio di un collaboratore del club, scomparso in un incidente stradale.(ANSA).

Fonte: Ansa

