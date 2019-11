“Andando via. Omaggio a Grazia Deledda”, arriva a Cagliari con una serie di eventi

Domenica 17 novembre è previsto un doppio appuntamento: la mattina, alle 10.30 , sarà il momento di L’universo tessile in parole. Incontro con gli autori e le autrici che hanno prestato la loro penna per il progetto . Interverranno Claudia Aru, Rossana Copez, Antonella Fancello, Fabio Forma, Alessandra Ghiani, Ada Lai, Claudia Musio, Valeria Pecora, Claudia Sarritzu, Gianni Tetti, Giovanna Uccheddu e Claudia Zedda.

Sabato 9 novembre, alle 19, si proseguirà con l’evento Seguendo il filo, nel segno di Maria e Grazia , interamente dedicato al documentario realizzato per il progetto , che include numerosi interventi inediti di Maria Lai e le interviste alle tessitrici che hanno realizzato l’opera. Si comincerà con la proiezione del lavoro realizzato da Francesco Casu , a cui seguiranno gli interventi del regista e di Micaela Deiana, responsabile delle relazioni con le istituzioni museali e i progetti d’arte per Sardegna Film Commission.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, alle 18 , si terrà il primo convegno della rassegna: Scoprendo “Andando via. Omaggio a Grazia Deledda”, la prima opera nella storia tessuta dalle tessitrici di Sardegna . Un incontro che ospiterà gli interventi di Neria De Giovanni , studiosa e massima esperta di Grazia Deledda, Simona Campus , storica dell’arte e docente di Storia dell’arte contemporanea all’Università di Cagliari, Paulina Herrera Letelier , designer, Wilda Scanu , presidente della Coop. Tessile Su Trobasciu, Francesco Casu , regista, Viviana Porru , direttrice scientifica del progetto e Giuditta Sireus , ideatrice e direttrice artistica di “Andando via. Omaggio a Grazia Deledda”. Coordinerà l’incontro la giornalista Alessandra Ghiani.

Per dieci giorni gli storici locali di Sa Manifattura ospiteranno l’opera corale “Andando via. Omaggio a Grazia Deledda”, che sarà protagonista di un nutrito programma di eventi. Si comincerà venerdì 8 novembre alle 10 con l’inaugurazione ufficiale a cui interverranno l’Assessore regionale della Programmazione Giuseppe Fasolino, i sindaci di Galtellì e Nuoro, il commissario straordinario di Sardegna Ricerche, Maria Assunta Serra, e la presidente dell’Archivio Maria Lai, nonché nipote ed erede dell’artista, Maria Sofia Pisu.

Sarà Sa Manifattura a ospitare la mostra “Andando via. Omaggio a Grazia Deledda” dall’8 al 17 novembre con una serie di eventi dedicati all’arte e alla tessitura, organizzati dallo staff del progetto in collaborazione con Sardegna Ricerche e la Regione Autonoma della Sardegna.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.