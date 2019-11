Giallo sulla morte di Mattia Ennas, oggi l’incarico al medico legale per l’autopsia

“Oggi alle 10 nella sua stanza della Procura della Repubblica di Cagliari il P.M. dr. Lussu darà incarico al perito medico legale di procedere all’autopsia sul corpo riesumato del povero Mattia Ennas – afferma l’avvocato Gianfranco Piscitelli, che assiste la famiglia di Mattia – . I genitori, hanno incaricato come perito di parte la nota antropologa e odontologa Chantal Milani, capitano dei R.I.S., per le valutazioni ossee e le considerazioni su modalità e circostanze della caduta. ” Piscitelli fa sapere che inoltre verrà richiesta una preventiva TAC total body sul corpo di Mattia.”

Fonte: Casteddu On Line

