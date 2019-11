Terralba: continuano i lavori nelle scuole. Ora è la volta delle Medie 

Terralba: continuano i lavori nelle scuole. Ora tocca alle medie

Nessuna modifica nell’orario scolastico degli alunni

Continuano i lavori nelle scuole di Terralba. Gli ultimi interventi si concentreranno sulla scuola media di Viale Sardegna, grazie a un finanziamento ministeriale di 90 mila euro.

I lavori, che partiranno nelle prossime settimane e dureranno circa 15 giorni. Riguardano il cambio di tutti gli infissi e di tutte le finestre delle classi della scuola, ormai datati. Gli operai lavoreranno in orari extrascolastici così da non intralciare con il normale svolgimento delle lezioni.

Questo intervento si aggiunge agli ultimi due, eseguiti in queste settimane, a cui il comune ha dato seguito con i fondi di bilancio: sempre nella scuola media di viale Sardegna sono stati rifatti i bagni, nella scuola di infanzia di via Milano & via Roma è stato smantellato il vecchio tetto, in amianto, e sostituito mentre nella primaria di via Eleonora d’Arborea sono stati sostituiti gli infissi ed eseguiti i lavori sulla scala antincendio e sulla messa in sicurezza dell’edificio.