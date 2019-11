Palumbo a Sanremo, ma Dj Fanny è polemico

Stasera il musicista di Ales sembra aver accompagnato con toni polemici la decisione di far partecipare, invece, alla prossima edizione del Festival lo chef oristanese Paolo Palumbo, anche lui affetto la Sla. E proprio contro Palumbo, senza mai citarlo per nome, ha rivolto i suoi strali: “Che fine ha fatto il team per i malati di Sla che ho tanto promosso e a cui ho donato tanti soldi?”, ha chiesto tra l’altro con tono polemico in un post sui social. “E il centro per aiutare le persone malate?”.

L’annunciata partecipazione quale ospite alla prossima edizione del Festival di Sanremo da parte dello chef di Oristano Paolo Palumbo, affetto dalla sla e protagonista di molte battaglie civile per combattere la malattia, arriva due anni dopo la bocciatura di un altro artista oristanese, Andrea Turnu, in arte Dj Fanni, il musicista di Ales affetto anche lui dalla Sla.

Fonte: Link Oristano

