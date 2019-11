Le luci in cima ai pali conficcati sui marciapiedi di molte strade del rione cagliaritano dell’Amsicora? Sono spente, e in una sera di inizio novembre regna il buio pesto. L’elenco è lungo: via dei Salinieri, via Baccelli, via Cagna, via Curie. E l’oscurità “regna” anche negli incroci, con tutti i rischi del caso sia per gli automobilisti sia per i pedoni. È da almeno due giorni che, dopo che scompare il sole, l’illuminazione non viene attivata. Una dimenticanza? Un guasto? Difficile sapere quale sia la ragione esatta. E sui social tenti cagliaritani postano le foto delle vie al buio, incluso il gruppo Facebook “La mia Cagliari”. Una situazione di pericolo in una zona residenziale molto trafficata anche di sera. Qualche abitante avrebbe già telefonato all’Enel e al Comune per segnalare la situazione. Adesso spetta agli operai eseguire tutte le verifiche del caso e riaccendere, possibilmente in tempi rapidi, tutti i lampioni spenti nel quartiere.

L'articolo Cagliari, lampioni ko all’Amsicora: strade al buio da via Cagna a via Baccelli proviene da Casteddu On line.