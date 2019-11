Cagliari, Truzzu: “Col tunnel sotto Castello in 5 minuti da piazza Yenne a San Benedetto”

Collegamenti più rapidi tra la zona della movida del centro storico e quella del mercato e dello shopping di via Dante. Tutto grazie al tunnel sotterraneo tra il Largo Carlo Felice e la zona del mercato civico di via Cocco Ortu.

Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari, oggi in consiglio per le dichiarazioni programmatiche, vuole il tunnel, anzi la funivia sotterranea ciclopedonale, che passerà sotto il colle di Castello. “E’ stata approvata nel 2009”, ricorda il primo cittadino, “è già prevista la musealizzazione dei ritrovamenti archeologici. E sono già fatti studi geognostici. Potremmo garantire un collegamento rapido tra la zona della movida del centro storico e quella del mercato di San Benedetto e dello shopping di via Dante. Mettiamo in comunicazione tre rioni in pochi minuti contro i 2o minuti del bus e i 40 dell’auto. In più c’è l’ascensore verticale con Castello. Non so se lo faremo, Ma dobbiamo ragionarci sopra”. Truzzu ha anche in cassa 11 milioni di euro per i parcheggi in via Battisti, piazza Donatori di sangue e piazza De Gasperi.

