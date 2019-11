Paolo Palumbo andrà a Sanremo, parteciperà alla prossima edizione del Festival

Parteciperà alla prossima edizione del Festival di San Remo, Polo Palumbo, lo chef oristanese affetto dalla Sla, protagonista di tante battaglie civili a sostegno della ricerca sulla malattia di cui è affetto.

Lo ha an nunciato lui stesso in serata, rivelando di aver ricevuto un invito dal presentatore e direttore artistico del Festival della canzone, Amadeus.

“Questo 4 novembre è il giorno che ha cambiato la mia vita”, ha scritto Paolo Palumbo in un post su Facebook. “Dentro di me solo gratitudine ed emozioni indescrivibili. Il brano “Io sono Paolo” che ho portato insieme a Cristian Pintus non ha passato le selezioni di Sanremo Giovani, ma il grande Amadeus mi ha invitato come ospite sul più grande palcoscenico italiano durante una delle cinque serate del Festival”.

“Mi ha detto: “Preparara l’abito!” Ed io gli ho risposto: “E’ già pronto”.

Ieri pomeriggio Paolo Palumbo, accompagnato dal fratello Rosario e dalla sua famiglia, si era esibito al Teatro delle Vittorie di Roma di fronte alla Commissione musicale presieduta da Amadeus, in veste di direttore artistico, e composta da Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis. A cantare in duetto con lui il rapper oristanese Cristian Pintus, conosciuto da tutti come Kumalibre.

La canzone presentata, dal titolo “Io sono Paolo”, è stata scelta tra più di 800 brani inviati alla Commissione. Paolo ha incantato il pubblico e la giuria rappando con gli occhi, attraverso un comunicatore oculare che gli permette di produrre la voce.

La selezione, però, non è andata bene per un verso, ma è andata benissimo per un altro: Amadeus lo ha invitato tra gli ospiti che si esibiranno sul palco sanremese.

