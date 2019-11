Cori razzisti, “Balotelli non sarà mai del tutto italiano”. Lui risponde: “Ignoranti, siete la rovina”

“Qua amici miei non c’entra più il calcio, state facendo riferimento a situazioni sociali e storiche più grandi di voi, piccoli esseri. Qua state impazzendo ignoranti… Siete la rovina. Però quando Mario faceva, e vi garantisco farà ancora gol per l’Italia vi stava bene vero? Le persone così vanno ‘radiate’ dalla società, non solo dal calcio. Basta mandare giù ora, basta lasciare stare”. E’ lo sfogo su Instagram di Balotelli dopo l’ennesimo episodio razzista nei suoi confronti, questa volta durante la partita Verona Brescia. E dopo che il capo ultras della tifoseria Hellas Verona ha affermato in un’intervista a una radio che “Balotelli è italiano perché ha la cittadinanza italiana ma non potrà mai essere del tutto italiano”

Fonte: Casteddu On Line

