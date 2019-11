Contributi dal Comune di Bauladu per aiutare le imprese locali

Le domande per la richiesta di contributo dovranno essere presentate entro le 12 di sabato 7 dicembre. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet www.comune.bauladu.or.it.

L’iniziativa prevede l’erogazione diretta di risorse a fondo perduto, entro un massimale di 25 mila euro e nella misura dell’80% delle spese ammissibili, per il finanziamento di iniziative imprenditoriali che prevedano nuova occupazione (anche in forma di auto-occupazione).

Il Comune di Bauladu sosterrà economicamente la creazione di nuove imprese e aiuterà quelle presenti nel territorio, attraverso un bando per la concessione di contributi in conto capitale. L’obiettivo è quello di creare nuove opportunità lavorative sul territorio e portare nuova linfa al tessuto produttivo del paese, incoraggiando il talento imprenditoriale e quanti intendono intraprendere percorsi virtuosi e innovativi.

“In questo senso”, prosegue il primo cittadino, “sebbene siano finanziabili tutte le imprese entro i limiti e le forme previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti ‘de minimis’, otterranno una premialità maggiore le iniziative legate alla trasformazione del fico d’india. Qualora le risorse messe a disposizione risultassero insufficienti per finanziare le domande ricevute, è intenzione dell’amministrazione comunale rimpinguare il capitolo di bilancio al fine di sostenere la totalità delle imprese ammissibili”.

“La pubblicazione di un bando per la concessione di contributi in conto capitale per la creazione di nuove opportunità lavorative”, commenta il sindaco del paese Davide Corriga, “rientra tra le 50 azioni previste nel programma di mandato amministrativo del gruppo di maggioranza consiliare e costituisce anzitutto il terzo intervento a supporto del piano di valorizzazione delle produzioni locali per il quale erano già stati istituiti un marchio ed un registro di denominazione comunale (De.Co.)”.

Fonte: Link Oristano

