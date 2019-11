Le Mans 66: la grande sfida Un'anteprima adrenalica gratuita per i lettori di Sardegna Oggi

Un'anteprima adrenalica per i lettori di Sardegna Oggi lunedì 11 novembre alle ore 20.30 presso The Space Quartucciu. Seguite il nstro link per prenotare uno dei 40 inviti gratuiti ciascuno valido per due persone, riceverete nella vostra casella email il vostro biglietto d'ingresso

E' un cast stellare quello di "Le Mans 66: la grande sfida" l'atteso nuovo film diretto James Mangold con Christian Bale e Matt Damon che

racconta la storica battaglia tra le case automobilistiche Ford e Ferrari per vincere la famosa gara di auto da corsa 24 Ore di Le Mans. Per prenotare il vostro invito gratuito sarà sufficiente registrarvi seguendo questo link e l'invito vi arriverà nella vostra casella email SINOSSI: Henry Ford per cercare di bloccare le inarrestabili vittorie Ferrarimette su un gruppo che lavora alla progettazione di una macchina vincente. A capo della squadra di ingegneri incaricati di realizzare il prototipo c'è Carroll Shelby (Matt Damon), vincitore di La Mans nel 1959 e costretto da una patologia cardiaca ad abbandonare le corse. Reinventatosi designer e progettista, Shelby viene ingaggiato da Ford per portare a compimento la sfida che ha lanciato con se stesso e con Ferrari. Il progettista ha anche l'uomo giusto per la nuova auto, il suo collaudatore Ken Miles (Christian Bale), un pilota inglese dal temperamento arrogante, ma dotato di gran talento. Insieme i due uomini combattono contro le interferenze dell'azienda per creare un modello che rivoluzioni le leggi della fisica e riesca a superare la Ferrari al Campionato mondiale del 1966.

