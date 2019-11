ArcelorMittal molla l’Ilva, i sindacati: “Bomba sociale”

ArcelorMittal si ritira dall’acquisto dell’Ilva. Lo ha comunicato la società che ha inviato ai commissari straordinari di Ilva una comunicazione di recesso dal contratto o risoluzione dello stesso per l’affitto e il successivo acquisto condizionato dei rami d’azienda di Ilva S.p.A. e di alcune sue controllate (“Ilva”), a cui è stata data esecuzione il 31 ottobre 2018. Lo annuncia l’azienda, ArcelorMittal. La motivazione del disimpegno è il venir meno dello scudo penale per il piano ambientale ora che e’ stato definitivamente soppresso col decreto legge Imprese.

Fonte: Casteddu On Line

