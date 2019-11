La scuola di via Cairoli chiude del tutto: traslocano anche gli altri studenti

Chiusura totale a Oristano dell’Istituto scolastico di via Cairoli, a causa delle infiltrazioni d’acqua nel caseggiato che hanno messo a rischio la sicurezza. Una parte delle scolaresche già aveva traslocato in via Bellini, nei giorni scorsi. Ora anche le altre classi emigrano, dopo che tra sabato e domenica la situazione si ulteriormente aggravata in seguito alle piogge.

Per consentire lo spostamento degli alunni stop alle lezioni e interruzione dei servizi scolastici domani, martedì 5 e dopodomani mercoledì, 6 novembre, in modo da consentire l’esecuzione dei lavori di riattamento delle aule delle scuole di Via Solferino e Viale Diaz destinate ad ospitare le lezioni e le attività per il periodo necessario allo svolgimento dei lavori di ripristino e messa in sicurezza dell’edificio di Via Cairoli.

Il provvedimento è stato disposto, per massima garanzia degli alunni e del personale scolastico e dopo aver acquisito il parere favorevole del dirigente scolastico, dal vice sindaco Massimiliano Sanna d’intesa con il sindaco Andrea Lutzu con un’ordinanza dopo gli ultimi sopralluoghi effettuati nella scuola di Sa Rodia.

Nei giorni scorsi una precedente ordinanza, a seguito dei sopralluoghi effettuati da parte del personale tecnico del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Oristano, aveva rilevato condizioni di precaria staticità della struttura scolastica di via Cairoli, dovute alle copiose infiltrazioni manifestatesi a seguito delle forti piogge, che hanno compromesso la funzionalità del controsoffitto in cartongesso del piano primo ed era stata conseguentemente disposta la chiusura temporanea dell’edificio.

“A seguito delle ulteriori problematiche di sicurezza sorte a causa delle copiose piogge degli ultimi giorni – si legge nell’ordinanza – si è ravvisata la necessità di intervenire tempestivamente al fine di eseguire i lavori necessari a prevenire il potenziale cedimento dei controsoffitti in cartongesso presenti nelle parti comuni di tutto l’edificio, come segnalato dal dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzioni”.

