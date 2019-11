Solanas, sulla Cagliari-Villasimius le discariche incivili addirittura crescono: “Microplastica per i poveri pesci”

Rieccoci di nuovo a parlare del famoso spettacolo che si può osservare nella piazzola poco prima dell’ingresso a Solanas sulla panoramica Cagliari-Villasimius! Possiamo notare l’evoluzione partendo dalla foto scattata il 4 luglio dove denunciavamo la presenza di questa discarica a cielo aperto! A distanza di due mesi il 4 settembre ci siamo riandati e qualcosa è cambiato! Oltre ad altre buste di spazzatura era comparso un cartello di divieto di discarica con la scritta area videosorvegliata! Oggi 4 novembre sempre a distanza di due mesi abbiamo voluto verificare se qualcosa fosse cambiato! Con nostro stupore possiamo informarvi che la situazione è cambiata parecchio! Il cartello di divieto è ancora presente, la spazzatura con qualche aggiunta degli ultimi due mesi è sempre presente! Ma la cosa nuova è che tutta la plastica rimasta alle intemperie degli ultimi mesi si sta’ sbriciolando e il vento la sta’ trasportando ovunque sopratutto in mare! Che come un circolo vizioso potrà sembrare strano ma ci ritroveremo tutto nella nostra catena alimentare! Avete mai sentito parlare di microplastiche? Sicuramente si! Ecco appunto tutta quella plastica diventerà microplastica che verrà ingerita dai pesci che poi finiranno sulle nostre tavole e senza pensare a quanti esseri animali verrà causata la morte per ingestione! Ma cosa si aspetta a ripulire quella strada? Possibile che nessuno sia sia ancora messo la mano sulla coscienza e sia intervenuto in merito? Dobbiamo rimanere tutti ostaggi di azioni incivili di persone senza dignità che continuano ad abbandonare la propria spazzatura per strada a discapito delle persone oneste?

Fonte: Casteddu On Line

